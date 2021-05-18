СМИ: Казанского стрелка признали склонным к суициду

Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии арестованного Ильназа Галявиева в СИЗО поставили на учет как склонного к суициду. Он находится в одноместной камере и жалоб на содержание от него не поступало.

Об этом РИА «Новости» рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Он состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению суицида», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что за Галявиевым будет осуществляться строгий контроль.

Ильназ Галявиев 11 мая в Казани устроил стрельбу и взорвал самодельное взрывное устройство в гимназии № 175. В результате погибли девять человек. На суде он свою вину признал. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальное наказание по которой — пожизненное заключение. Галиявиев будет доставлен в московский НИИ имени Сербского для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.