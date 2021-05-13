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    13 мая 2021, 16:40

    СМИ: челябинец несколько лет называл себя Богом и пугал соседей оружием. Его забрали в полицию

    Андрей Иванов

    Житель Челябинска возомнил себя Богом и три года рассказывал об этом соседям. От также пугал людей оружием. 13 мая его задержали. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на корреспондента.

    СМИ: челябинец несколько лет называл себя Богом и пугал соседей оружием. Его забрали в полицию

    «Три года называл себя то Богом, то Аллахом, и стучал в двери. А потом стал пугать, что у него есть справка на оружие», — рассказал один из соседей мужчины.

    Источник в правоохранительных органах города сообщил агентству, что никакого оружия у него не нашли, а разрешение, которое он показывал в соцсетях, оказалось ненастоящим. По словам собеседника, он купил фейковый документ в интернете.

    Как рассказал корреспондент, правоохранителей вызвали соседи, так как они испугались этих формулировок — слова мужчины похожи на заявления стрелка из Татарстана.

    11 мая житель Казани Ильназ Галявиев пришел в школу, в которой учился, и начал стрелять по людям из ружья. Погибли девять человек. 23 получили ранения. Самых тяжелых 12 мая привезли на самолете МЧС на лечение в Москву. СК завел дело о массовом убийстве. Накануне казанского стрелка отправили в СИЗО на два месяца. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу в столице.