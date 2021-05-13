СМИ: челябинец несколько лет называл себя Богом и пугал соседей оружием. Его забрали в полицию

Житель Челябинска возомнил себя Богом и три года рассказывал об этом соседям. От также пугал людей оружием. 13 мая его задержали. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на корреспондента.

«Три года называл себя то Богом, то Аллахом, и стучал в двери. А потом стал пугать, что у него есть справка на оружие», — рассказал один из соседей мужчины.

Источник в правоохранительных органах города сообщил агентству, что никакого оружия у него не нашли, а разрешение, которое он показывал в соцсетях, оказалось ненастоящим. По словам собеседника, он купил фейковый документ в интернете.

Как рассказал корреспондент, правоохранителей вызвали соседи, так как они испугались этих формулировок — слова мужчины похожи на заявления стрелка из Татарстана.

11 мая житель Казани Ильназ Галявиев пришел в школу, в которой учился, и начал стрелять по людям из ружья. Погибли девять человек. 23 получили ранения. Самых тяжелых 12 мая привезли на самолете МЧС на лечение в Москву. СК завел дело о массовом убийстве. Накануне казанского стрелка отправили в СИЗО на два месяца. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу в столице.