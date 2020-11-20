СМИ: бывшего украинского депутата задержали при попытке сбыть скифское золото

Уточняется, что экс-чиновника задержали с поличным в одном из отделений банка в центре столицы. В этот момент он проводил операцию по «закупке», которую организовали оперативники. Марков попросил за товар два миллиона евро. Он собирался продать драгоценную амфору, ожерелье, медальон, а также браслет, сообщил сайт «Утро.ру».

Помимо прочего, у бывшего депутата изъяли несколько дорогих смартфонов и часы. По данным правоохранителей, Марков вывез из Украины уникальные исторические реликвии. Их он упаковал в коробки от люксовых марок.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге местные правоохранители задержали предпринимателя, которого заподозрили в контрабанде свыше 83 тонн говядины. По версии следствия, два года назад бизнесмен от имени подконтрольной компании подал таможенникам документы с заведомо ложной информацией об импортируемых товарах.