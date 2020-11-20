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    20 ноября 2020, 18:32

    СМИ: бывшего украинского депутата задержали при попытке сбыть скифское золото

    Полина Петрова

    Полиция Москвы арестовала бывшего депутата одесского городского совета Олега Маркова по подозрению в попытке незаконно сбыть скифское золото, вывезенное контрабандой из Украины, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.
    СМИ: бывшего украинского депутата задержали при попытке сбыть скифское золото

    Уточняется, что экс-чиновника задержали с поличным в одном из отделений банка в центре столицы. В этот момент он проводил операцию по «закупке», которую организовали оперативники. Марков попросил за товар два миллиона евро. Он собирался продать драгоценную амфору, ожерелье, медальон, а также браслет, сообщил сайт «Утро.ру».

    Помимо прочего, у бывшего депутата изъяли несколько дорогих смартфонов и часы. По данным правоохранителей, Марков вывез из Украины уникальные исторические реликвии. Их он упаковал в коробки от люксовых марок.

    Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге местные правоохранители задержали предпринимателя, которого заподозрили в контрабанде свыше 83 тонн говядины. По версии следствия, два года назад бизнесмен от имени подконтрольной компании подал таможенникам документы с заведомо ложной информацией об импортируемых товарах.