Бизнесмена заподозрили в контрабанде говядины в Петербурге
В Санкт-Петербурге местные правоохранители задержали предпринимателя, которого заподозрили в контрабанде свыше 83 тонн говядины. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Следствие предполагает, что два года назад бизнесмен от имени подконтрольной компании подал таможенникам документы с заведомо ложной информацией об импортируемых товарах. Отмечается, что через границу незаконно перевезли партию говядины, стоимость которой превысила 17,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело. 53-летний предприниматель находится под домашним арестом.