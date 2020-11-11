Бизнесмена заподозрили в контрабанде говядины в Петербурге

Следствие предполагает, что два года назад бизнесмен от имени подконтрольной компании подал таможенникам документы с заведомо ложной информацией об импортируемых товарах. Отмечается, что через границу незаконно перевезли партию говядины, стоимость которой превысила 17,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. 53-летний предприниматель находится под домашним арестом.