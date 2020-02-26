СМИ: американский морпех ответит за нападение на полицейского в Москве

Американского студента из Техаса Тревора Рида будут судить за сопротивление московской полиции летом 2019 года. Его обвиняют в применении насилия, которое было опасно для жизни и здоровья правоохранителя. Американец к тому же оказался бывшим морпехом.

Тревора Рида будут судить 11 марта. Об этом «Интерфаксу» рассказали в Головинском суде Москвы.

Источник агентства рассказал, что американца задержали 16 августа, после того как жители Ленинградского шоссе сообщили в полицию, что возле дома 106 гражданин ругается с двумя женщинами. Правоохранители попытались успокоить мужчину, но тот в ответ проявил агрессию по отношению к стражам порядка.

В итоге патрульным удалось усадить буяна в служебный автомобиль и доставить в отдел полиции «Левобережный». Вот только по пути Рид напал на водителя, порвал ему одежду, ударил его напарника, еще и создал на дороге аварийную ситуацию.

Студента арестовали на следующий день после задержания. Выяснилось, что он приехал к девушке и временно живет на Открытом шоссе.

О происшествии написала газета The New York Times. Отец Рида рассказал, что его 28-летний сын проходил службу в Корпусе морской пехоты США. Его родственники считают обвинения ложными и просят администрацию США «уделить внимание этому делу». Они припомнили дело бывшего морского пехотинца Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже. По мнению родственников, того и другого собираются использовать для обмена заключенными между странами.

По информации издания, Рид приехал в Москву к своей девушке Алине Цибульник в мае. А в потасовку с полицией он попал после того, как «выпил водки» с ее коллегами.

Американцу грозит до 10 лет лишения свободы.