Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан останется в СИЗО до весны 2020 года

Московский городской суд оставил под арестом до конца марта 2020 года гражданина США, Канады, Ирландии, а также подданного Великобритании Пола Уилана. Россия обвиняет его в шпионаже.

«Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Уилана до 29 марта 2020 года», — заявил судья. Его процитировал «Интерфакс». Заседание прошло в закрытом режиме — материалы этого дела засекречены.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу спецслужб США. На изъятой у него флешке нашли сведения, которые составляют гостайну России. Однако защита гражданина США заявили, что Пол не знал о содержимом своей флешки. Он считал, что на ней находятся личные сведения о его прошлых приездах в Россию. Так, его брат Дэвид Уилан заявил, что Пол в последний раз приезжал в Москву на свадьбу.

Пол Уилан свою вину не признал. Он назвал все происходящее вокруг него провокацией и «абсурдным политическим похищением». Следственные действия по его делу уже завершены. Теперь обвиняемый вместе с адвокатом знакомятся с материалами расследования.

До задержания Уилан был директором по безопасности американской компании BorgWarner, которая производит детали для автомобилей. Однако в декабре стало известно, что его уволили.

Ранее МИД России заявил, Уилан симулирует плохое самочувствие для привлечения внимания общественности.