Криминал 16 декабря 2023, 09:46 Случай рабского труда в Чувашии заинтересовал главу СК СК начал проверку в Чебоксарах по факту использования рабского труда РИА «Новости»

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Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад о проверке дела по факту возможного использования рабского труда в Чувашской Республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Сети появилась информация о том, что в Чебоксарах работодатель нарушил права человека. Мужчина с двойным гражданством неофициально трудоустроил работника. Через какое-то время сотрудник решил сменить место работы, в ответ на что он получил угрозы от начальника.

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«Работодатель стал угрожать ему, заявляя про долг», — отметили в пресс-службе.

СК организовал доследственную проверку по признакам использования рабского труда.

Ранее СМИ перечислили страны, в которых чаще всего фиксировали случаи той или иной формы рабства. По информации Walk Free Foundation, больше всего людей пребывает в принудительном заточении (по соотношению на тысячу жителей) в Северной Корее — в неволе оказались около трех миллионов человек. Вторую строчку списка заняла Саудовская Аравия — там в рабстве находятся примерно 700 тысяч жителей.