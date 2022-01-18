Следы инсектицида не нашли в телах погибших по делу об отравленном арбузе из «Магнита»

Проведенная экспертиза тел погибших в деле об отравленном арбузе из московского «Магнита» не нашла следов инсектицида, которым обрабатывалось помещение торговой точки. Об этом «360» заявил адвокат Андрей Сергеев, представляющий интересы, обвиняемого дезинсектора Антона Котова.

Защитник заявил, что причиной смерти все же остается отравление деструктивным ядом, который поразил почки и печень погибших. Само вещество специалистам установить не удалось.

«Еще из важных деталей, у пострадавших от отравления жителей подъезда экспертиза выявила превышения по показателям тяжелых металлов. Это коррелируется с позицией защиты, что вины Котова нет», — заявил адвокат Сергеев.

Он подчеркнул, что сегодня в его распоряжении оказались результаты токсикологической экспертизы по партии арбузов, на которые якобы попал инсектицид во время обработки помещения. Но следов средства от насекомых там тоже не нашли.

Адвокат отметил, что его подзащитный все время следствия находится под домашним арестом. Рассмотрение апелляции для пересмотра позиции по мере пресечения назначили на 26 января. Суду Сергеев намерен предоставить результаты проведенных экспертиз, чтобы добиться освобождения своего подзащитного.

Сама история началась в сентябре прошлого года. В больницу с симптомами острого отравления доставили пожилую москвичку вместе с дочерью и внучкой. Врачи смогли спасти только мать девочки. Остальные члены семьи скончались.

СМИ сообщили, что причиной отравления мог стать арбуз, купленный в местном магазине «Магнит». Косвенно эту версию подтвердили еще несколько случаев отравления в этом же доме.

Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обвиняемым по делу стад дезинфектор Антон Котов. Криминалисты считают, что в ходе обработки помещения средство от насекомых попало на поверхность арбузов, что привело его к массовому отравлению.

Суд отправил дезинсектора в СИЗО, но при рассмотрении апелляции адвокатов Котова перевели под домашний арест, который неоднократно продлевали.