Суд продлил домашний арест дезинсектору по делу об отравленном арбузе

Работавший в магазине «Магнит» дезинсектор Антон Котов останется под домашним арестом до 10 декабря. Как сообщил «Интерфакс», такое решение принял Пресненский суд Москвы.

Антон Котов стал единственным фигурантом уголовного дела об отравлении нескольких человек, двое из которых скончались.

В первой половине сентября в больницу с острыми симптомами отравления доставили пожилую москвичку вместе с дочерью и внучкой. Выжила только мать девочки. Остальные члены семьи скончались.

По данным СМИ, причиной отравления мог стать арбуз, купленный в магазине «Магнит». После поступили сообщения об еще нескольких случая отравления в этом же доме.

Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Приоритетной версией считается, что Антон Котов проводил дезинфекцию без соблюдения мер предосторожности. Распыленный инсектицид попал на поверхность арбуза, что привело к отравлению. Своей вины Котов не признал.

По ходатайству следователей дезинсектора отправили в СИЗО до 10 ноября. Но Мосгорсуд в октябре пересмотрел это решение и перевел фигуранта дела под домашний арест.