Криминал 05 марта 2024, 12:47 Следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой возобновили Московский суд возобновил следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой edu.gov.ru/via Globallookpress.com

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Следствие по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой и экс-ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева о хищении 50 миллионов рублей возобновили. Решение принял Никулинский суд Москвы 5 марта, сообщило РИА «Новости».

Судья Алексей Бобков пояснил, что предстоит прояснить позицию одного из прочих фигурантов — бывшего сотрудника Фонда новых форм развития образования Евгения Инкина, а также изучить результаты судебно-психиатрической экспертизы в отношении Раковой. Выяснилось также, что над делом начал работать новый прокурор.

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По версии следствия, фигуранты, среди которых также проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Иван Федотов, коллега Инкина Евгений Зак, юрисконсульт «Шанинки» Кристина Крючкова и сожитель Раковой Артур Стеценко фиктивно устраивали сотрудников Минпросвещения на работу в структурные подразделения РАНХиГС и разворовывали на договорах с «Шанинкой» средства федерального проект «Учитель будущего». Сумму ущерба оценили в 50 миллионов рублей. Фигуранты признали вину.