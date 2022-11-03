Суд отпустил Марину Ракову из СИЗО до февраля 2023 года | 360°

Общество 03 ноября 2022, 19:11 Суд отпустил Марину Ракову из СИЗО до февраля 2023 года Мосгорсуд отпустил экс-замминистра просвещения Марину Ракову отпустили из СИЗО

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Экс-замминистра просвещения Марину Ракову отпустили из следственного изолятора до 7 февраля 2023 года с запретом определенных действий. Об этом сообщила судья Елена Гученкова, слова которой привело РИА «Новости».

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Раковой Марины Николаевны... меру пресечения у виде запрета определенных действий до 7 февраля включительно», — сказала судья.

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Меру пресечения также смягчили другим фигурантами дела о хищении десятков миллионов рублей. Речь идет о гражданском муже Раковой Артуре Стеценко, управляющих директорах Сбербанка Евгении Заке и Максиме Инкине. Они ранее сидели в СИЗО. Также меру пресечения изменили юрисконсульту «Шанинки» Кристине Крючковой. Она находилась под домашним арестом, сейчас же под «запретом определенных действий».

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Следователь сообщил, что фигуранты дела признали свою вину и полностью погасили ущерб более чем в 65 миллионов рублей, поэтому следствие сочло правильным попросить смягчения меры.

Уголовное дело было возбуждено по факту хищения бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, которые были выделены на федеральный проект «Учитель будущего», а также махинаций с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС.