Следователи задержали подозреваемого в нападении на врачей в Балашихе

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нападении на троих врачей и покушении на их убийство в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Следователями ГСУ СК России по Московской области задержан один из подозреваемых в нападении на троих врачей и покушении на их убийство. Им оказался мужчина 1974 года рождения», — сказано в сообщении СК в Telegrаm.

В ведомстве добавили, что розыск второго подозреваемого продолжается. При этом накануне в ГУ МВД по Московской области сообщали о задержании мужчины 1987 года рождения. По предварительным данным, он напал на медработников.

ЧП произошло 16 августа в ГБУЗ МО «ЦРБ Балашиха». Несколько человек ворвались в хирургическое отделение, там они избили заведующего отделением и двух врачей. Жертвы получили множество травм. Работникам учреждения угрожали убийством. Однако довести начатое до конца преступники не могли.

«Довести преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам и скрылись», — добавили в СК.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили персонал больницы. Обыски прошли в домах у подозреваемых. Все обстоятельства случившегося уточняются.