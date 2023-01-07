Криминал 07 января 2023, 17:06 Следователи завели дело после травмирования ребенка на МЦК Глава СК Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах травмирования ребенка на МЦК РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили после серьезного травмирования ребенка на эскалаторе станции МЦК «Окружная». Как сообщила пресс-служба СК, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему про все обстоятельства случившегося.

Следователи выяснили, что в минувший вторник, 3 января, 11-летний мальчик во время нахождения на эскалаторе положил голову на поручень. В результате голову ребенка зажало между перилами и стеклянным ограждением. Ребенок получил травмы и попал в больницу.

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По данному факту Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России завело уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить полный доклад о ситуации с пострадавшим ребенком.

Источник «360» сообщил, что врачи диагностировали у пострадавшего мальчика перелом челюсти и височной кости, а также колотые раны. Из затянувшего эскалатора ребенка достали сотрудники МЧС.