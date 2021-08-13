Следователи установили еще одну жертву похитителя алтайской школьницы. Это его племянница

Еще одной жертвой похитителя алтайской школьницы оказалась его племянница. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot со ссылкой на следователей.

По предварительным данным, несколько лет назад он изнасиловал племянницу. Мужчина также снимал с ней эротические ролики и публиковал их в интернете.

В 2018 году мать задержанного приютила внучку 16-17 лет. Один из родителей умер, другой пьянствовал. Тогда похититель жил отдельно от семьи. Но девочка иногда навещала его и приносила еду. Сначала он просто общался с племянницей, но потом начал приставать.

Свои действия он снимал на камеру и иногда получал за это деньги в интернете. Как он сам рассказал, за ролики было получено около шести тысяч рублей. Мужчина утверждал, что почти все деньги отдавал племяннице, а себе оставлял небольшой процент.

В 2020 году родственник изнасиловал девушку, тогда ей исполнилось 18 лет. Он связал ее и не дал возможности выбраться. По этому факту уголовное дело возбудили только сейчас.

По данным пресс-службы Следственного комитета, допрос задержанного продолжается в Бийске. Мужчина ничего не отрицает и готов сотрудничать со следствием.

Похититель сам отпустил 12-летнюю девочку спустя двое суток. От полиции он скрывался 10 дней.