    17 мая 2020, 00:04

    Следователи прибыли на место убийства пенсионерки на западе Москвы

    Анатолий Минкин, Кирилл Алексеев

    Труп пожилой женщины нашли во время тушения пожара в многоэтажном доме на Заречной улице на западе Москвы. Однако, по словам сотрудников экстренных служб, на ее теле есть травмы, а значит смерть наступила не от дыма или огня. «360» публикует фотографии с места события.
    Следователи прибыли на место убийства пенсионерки на западе Москвы | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    На кадрах видно, что перед подъездом дома стоит пожарная машина.

    Следователи прибыли на место убийства пенсионерки на западе Москвы | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас на место прибыли следователи, которые разберутся во всех обстоятельствах случившегося.

    По предварительным данным, они не исключили версию убийства. Пожар в квартире — это попытка злоумышленников замести следы.

    Сейчас правоохранители общаются с соседями погибшей, а также изучают видео с камер наблюдения.