Следователи прибыли на место убийства пенсионерки на западе Москвы

Источник фото: телеканал «360»

На кадрах видно, что перед подъездом дома стоит пожарная машина.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас на место прибыли следователи, которые разберутся во всех обстоятельствах случившегося.

По предварительным данным, они не исключили версию убийства. Пожар в квартире — это попытка злоумышленников замести следы.

Сейчас правоохранители общаются с соседями погибшей, а также изучают видео с камер наблюдения.