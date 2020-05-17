Следователи прибыли на место убийства пенсионерки на западе Москвы
Труп пожилой женщины нашли во время тушения пожара в многоэтажном доме на Заречной улице на западе Москвы. Однако, по словам сотрудников экстренных служб, на ее теле есть травмы, а значит смерть наступила не от дыма или огня. «360» публикует фотографии с места события.
На кадрах видно, что перед подъездом дома стоит пожарная машина.
Сейчас на место прибыли следователи, которые разберутся во всех обстоятельствах случившегося.
По предварительным данным, они не исключили версию убийства. Пожар в квартире — это попытка злоумышленников замести следы.
Сейчас правоохранители общаются с соседями погибшей, а также изучают видео с камер наблюдения.