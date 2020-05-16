Квартиру с трупом пенсионерки подожгли на западе Москвы

Пожар произошел в квартире жилого дома на западе столицы. В помещении находился труп пожилой женщины. Об этом «360» сообщил информированный источник.

Инцидент произошел на Заречной улице, в доме №7. По словам источника, пенсионерка была убита, преступник устроил поджог квартиры, чтобы скрыть следы преступления и возможные улики.

Ранее Следственной комитет возбудил уголовное дело после убийства 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

В совершении преступления подозревается 65-летний мужчину, который был в гостях у погибшего. По данным следствия, подозреваемый нанес несколько ударов ножом в грудь пенсионеру. Ссора между мужчинами произошла на почве личных неприязненных отношений.

Предполагаемый убийца задержан, следователи выясняют все обстоятельства происшествия.