Следователи назвали причину смерти бывшего министра сельского хозяйства России Назарчука

«По данным следствия, вечером 1 февраля 2021 года родственники обнаружили тело 81-летнего мужчины в своем доме в поселке Солнечный Первомайского района. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Александр Григорьевич Назарчук возглавлял Министерство сельского хозяйства России в течение двух лет в середине 1990-х. Парламент Алтайского края выразил соболезнования родным и близким Назарчука после его смерти.