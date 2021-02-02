Следователи назвали причину смерти бывшего министра сельского хозяйства России Назарчука
По предварительным данным, бывший глава Минсельхоза России Александр Назарчук умер от отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.
«По данным следствия, вечером 1 февраля 2021 года родственники обнаружили тело 81-летнего мужчины в своем доме в поселке Солнечный Первомайского района. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Александр Григорьевич Назарчук возглавлял Министерство сельского хозяйства России в течение двух лет в середине 1990-х. Парламент Алтайского края выразил соболезнования родным и близким Назарчука после его смерти.