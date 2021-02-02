Бывший министр сельского хозяйства РФ Назарчук умер на Алтае
«Вчера вечером, да», — подтвердил «Интерфаксу» эту информацию представитель правительства.
По предварительной информации, Назарчук мог отравиться угарным газом. Следственное управление СКР по региону по региону проводят проверку всех обстоятельств случившегося. Следователи работали в доме экс-министра всю прошедшую ночь.
«Причина смерти в таком возрасте может быть любой», — отметила представитель Следственного комитета.
Александр Назарчук родился в селе Романово в Алтайском крае в 1939 году. В 1994 года стал министром сельского хозяйства и продовольствия России. Через два года вернулся на Алтай, где стал председателем Агропромсоюза края. В марте 1996 года его избрали депутатом краевого Законодательного Собрания второго созыва, а в декабре того же года — председателем Алтайского краевого Законодательного Собрания. С 1996 по 2001 год Назарчук являлся членом Совета Федерации РФ.
«Гибель Александра Григорьевича Назарчука стала невосполнимой утратой для всего Алтайского края. Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания выражают самые глубокие и искренние соболезнования его родным и близким», — говорится на сайте парламента Алтайского края.