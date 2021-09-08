Следователи начали проводить допросы по делу о взрыве газа в доме в Ногинске

В Ногинске следователи начали допрашивать сотрудников управляющей компании и других организаций, которые обслуживали внешний газопровод дома, в котором взорвался газ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Осуществляется допрос руководства и сотрудников управляющей компании, а также иных организаций осуществлявших деятельность по обслуживанию внешнего газопровода, внутриквартирных, а также подъездных коммуникаций, планируется назначение ряда экспертиз», — говорится в сообщении.

Сегодня утром в Ногинске в одном из жилых домов произошел взрыв бытового газа. В результате обрушилось перекрытие с первого по третий этаж дома, а также частичное разрушение с пятого по третий этаж.

В ходе разбора завалов были обнаружены тела двух погибших. Помимо этого, 17 человек пострадали, шестеро с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Остальные получили медпомощь на месте.

На месте продолжают работать спасатели: они разбирают завалы. Количество пострадавших будет уточняться. В ведомстве напомнили, что возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.