Вице-губернатор Хромушин рассказал, как жители смогут получить компенсации после взрыва дома в Ногинске

Жители пострадавшей из-за взрыва девятиэтажки в Ногинске получат компенсации в размере от 30 тысяч до одного миллиона рублей. Сделать это будет просто — достаточно заполнить одно легкое заявление. Об этом рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Он напомнил, что губернатор Андрей Воробьев поручил оказать людям материальную помощь. Жители разрушенных или поврежденных взрывом квартир получат по 30 тысяч рублей на члена семьи. Те, кто проживал один, получат по 50 тысяч рублей.

«Форма заявлений самая простая, в свободной форме. Бланки заполним, чтобы здесь никаких проблем не было. Легкие [пострадавшие] получат 100 тысяч компенсацию, средней тяжести — 300 тысяч, тяжелые — 500 тысяч рублей. Семьи, у которых погибли родственники, получат по миллиону рублей. В случае с погибшими это будет по свидетельству о смерти и тоже заявление в простой письменной форме», — отметил Хромушин.

Вице-губернатор также подчеркнул, что место размещения потерявших свои квартиры жителей уже определено. Однако если семьи с детьми захотят жить на съемной квартире, чтобы детям было удобно добираться до школы, власти подержат их решение и оплатят аренду выбранного жилья.

Взрыв в девятиэтажном жилом доме произошел утром 8 сентября. В результате погибли два человека, еще 14 пострадали. Основной версией случившегося считают бытовой газ — в результате взрыва частично обрушились второй, третий и четвертый этажи. Спасатели продолжают разбирать завалы: по предварительной информации, это займет около 12 часов. Они действуют осторожно, потому что существует риск обрушения еще одного этажа — пятого.