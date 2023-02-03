Криминал 03 февраля 2023, 10:18 Следком возбудил уголовное дело после убийства многодетным отцом двоих сыновей в Уфе СК: в Уфе следователи устанавливают обстоятельства убийства двоих детей своим отцом

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Следователи устанавливают обстоятельства убийства двоих детей своим отцом в Кировском районе Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Башкортостан.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Уфы по статье „Убийство двух и более лиц“», — отметили в ведомстве.

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По данным следствия, рано утром в пятницу фигурант убил двух своих сыновей семи и 13 лет, а затем свел счеты с жизнью. Супруга мужчины вместе с 10-летней дочерью успели убежать из квартиры, поэтому не пострадали.

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Действия следователей на месте происшествия контролирует первый замруководителя следственного управления республики Евгений Лагацкий, добавил сайт mkset.ru. Сотрудники СК проводят комплекс оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств и причин убийства.

Ранее соседка убитого в беседе с «360» рассказала подробности происшествия и назвала положительной семью, где произошла трагедия.