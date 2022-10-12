Появилось видео досмотра грузовика перед взрывом на Крымском мосту | 360°

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Появилось видео досмотра грузовика перед взрывом на Крымском мосту

ФСБ опубликовала видео досмотра грузовика перед взрывом на Крымском мосту

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Федеральная служба безопасности обнародовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно видеть досмотр грузовика с взрывчаткой перед въездом на Крымский мост утром 8 октября. Судя по записи, весь процесс занял считанные секунды.

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Водитель вышел из кабины, открыл дверцы прицепа, сотрудник полиции заглянул внутрь, затем машина проследовала на Крымский мост. В 06:03 фуру подорвали. После этого загорелись семь топливных цистерн поезда, который в это время находился на железнодорожных путях. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста.

По факту случившегося возбудили дело о теракте. Сейчас в рамках расследования задержаны пять россиян, трое граждан Украины и Армении, участвовавших в подготовке преступления. По данным ФСБ, организатором теракта являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

ФСБ

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