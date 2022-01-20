Тиктокера Алексея Щетинина, объявленного ранее в федеральный розыск, задержали в Краснодарском крае. Он подозревается в убийстве, нападении на полицейских и краже. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным издания, сейчас идут следственные действия.

Щетина объявили в федеральный розыск после того, как в октябре 2021 года он сбежал из дома. О подозревается в убийстве, которое произошло в декабре 2020 года в станице Ахтанизовской.

Супруга известного на Кубани блогера и тиктокера рассказала, что в вечер перед исчезновением мужчина был спокоен, на следующее утро в дом пришли сотрудники правоохранительных органов, однако они не обнаружили Щетина, он исчез. Жена вспомнила, что перед уходом, муж оставил дома телефон.

Женщина уверена, что Щетинин не может быть причастен к преступлением. Она добавила, что соседи отзываются о нем, как о хорошем человеке