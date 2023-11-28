Криминал 28 ноября 2023, 09:25 «Скорую мальчику вызвали». Сахалинские школьники избили первоклассника Прокуратура Сахалина начала проверку после избиения первоклассника в Долинске Unsplash

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В городе Долинске школьники избили первоклассника. Власти подтвердили, что ему вызвали скорую помощь, но госпитализация не потребовалась. Прокуратура Сахалина устроила проверку.

Учитель прошел мимо

Информация о том, что 27 ноября в школе № 1 избили первоклассника, появилась в интернете. Юрист Кирилл Кобяков показал в своем Telegram-канале справку Долинской центральной райбольницы с перечислением травм своего дальнего родственника — избитого мальчика. Врачи зафиксировали у него ушиб мягких тканей носа, передней брюшной стенки и паховой области.

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«Первоклассника жестоко избили. Били в лицо, живот, пах. Ребенок рассказал, что когда он лежал побитый на снегу, мимо проходил один из учителей и даже не попытался предложить помощь», — заявил он.

Кирилл Кобяков сказал, что в школу приезжали скорая помощь и полиция. Мужчина обратился к министру образования, районному прокурору и главе района — потребовал принять меры.

Внутренняя проверка

Долинская городская прокуратура устроила проверку и пообещала при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. Пресс-служба надзорного ведомства сообщила, что специалисты оценят действия должностных лиц школы и органов системы профилактики.

Предварительную внутреннюю проверку провел департамент образования Долинского района. Глава городского округа Александр Тугарев назвал информацию об избиении первоклассника противоречивой и заявил, что медпомощь ему не потребовалась.

«На территории школы никаких конфликтов замечено не было. Это подтверждают камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел на улице. Скорую мальчику вызвали, но госпитализация ему не потребовалась», — сказал он.

К делу подключилась уполномоченная по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская. Она заявила, что связалась с правоохранителями и взяла проверку под личный контроль.

В феврале на Сахалине группа подростков избила 15-летнюю школьницу. В нее бросили петарду, ударили палкой и сломали руку. Следком возбудил уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство».