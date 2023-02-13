Эксклюзив 13 февраля 2023, 17:15 Синяки, ссадины и перелом со смещением. Подростки избили школьницу в Сахалинской области СК по Сахалинской области завел дело по факту избиения 15-летней школьницы подростками Телеканал «360»

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Группа подростков на улице избила 15-летнюю девочку в городе Аниве Сахалинской области. Об этом «360» сообщила мать пострадавшей.

Родители потерпевшей подали заявление в полицию, чтобы призвать нападавших к ответственности по закону.

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«Мы хотим добиться правды, чтобы все виновные были наказаны. Такая ситуация уже не в первый раз возникает, неприязнь к дочери еще с садика пошла», — сказала она.

Мама рассказала, что у ее дочери не сложились отношения с двумя девочками-сестрами из соседней школы. Из-за неприязни они подговаривали остальных ребят не дружить с ней и всячески цепляться.

Трое держали, один бил

Избиение произошло несколько дней назад рядом с одной из детских площадок. Потерпевшая гуляла по улице, когда встретила одну из недоброжелательниц в компании другого подростка.

«Они кинули петарду ей под ноги, стали пинать, дочка дала сдачи. Тогда одна из напавших позвонила своей сестре и друзьям, в итоге их стало четверо. Трое держали мою дочь, а самый младший мальчик бил ее палкой. В итоге дочка вырвалась и ударила его по лицу», — продолжила мать ребенка.

Конфликт остановили случайно проходившая рядом женщина, которая прикрикнула на драчунов, которые тут же сбежали с места происшествия.

«Она мне сразу позвонила, я слышала слезы в трубку. Говорила, что ее пытались сбить с ног, чтобы отпинать», — добавила она.

Ребенок получил перелом

После этого родители потерпевшей обратились в больницу и подали заявление в полицию.

«У нее многочисленные синяки и ссадины, на левой руке перелом со смещением. В кабинете у инспектора по делам несовершеннолетних мама того мальчика с палкой заявила, что моя дочь сама на него напала и разбила лицо. Мы просто хотим добиться правды», — отметила женщина.

Следственный комитет по Сахалинской области по факту избиения 15-летней девочки группой подростков завел уголовное дело по статье «Хулиганство».

Правоохранители установят степень вреда потерпевшей, дадут оценку действиям их законных представителей по надлежащему воспитанию несовершеннолетних и установят все обстоятельства произошедшего.