Скопинский маньяк обжаловал перевод в СИЗО | 360°

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Скопинский маньяк обжаловал перевод в СИЗО

Суд принял к рассмотрению жалобу скопинского маньяка Мохова о переводе в СИЗО

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Скопинский маньяк Виктор Мохов обжаловал перевод в СИЗО. Эту меру пресечения ранее избрали из-за нарушения им условий ранее избранного домашнего ареста. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные из картотеки суда.

«Жалоба принята к рассмотрению», — сказано в опубликованных данных.

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Ранее стало известно, что 1 сентября суд изменил скопинскому маньяку меру пресечения на пребывание в СИЗО. Согласно материалам дела, Мохова планировали содержать в изоляторе до 7 октября. Дата вынесения окончательного решения по делу пока неизвестна.

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Мохова обвиняют в соучастии в сокрытии следов убийства, которое произошло прошедшим летом.

По информации следствия, 7 августа во дворе одного из заброшенных домов Скопинского района Рязанской области было обнаружено тело местного жителя 1979 года рождения.

По предварительной информации, в доме Мохова произошла потасовка между нетрезвыми людьми, в результате чего один из участников стычки погиб после удара локтем в шею.

Скопинский маньяк Виктор Мохов

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