Скандал из-за парковки в центре Москвы обернулся уголовным делом | 360°

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Скандал из-за парковки в центре Москвы обернулся уголовным делом

Прокуратура Москвы: против напавшего на сотрудницу паркинга водителя завели уголовное дело

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Напавший на сотрудницу «Московского паркинга» из-за штрафа за закрытые номера водитель грузовика стал фигурантом уголовного дела. Как сообщила столичная прокуратура, мужчина наскандалил сразу на три статьи: о применении насилия в отношении представителя власти, оскорблении представителя власти и хулиганстве.

Конфликт водителя и сотрудницы паркинга произошел на улице Новая Дорога в Басманном районе Москвы. Мужчина оставил большегруз на платной стоянке, а чтобы уйти от штрафа, закрыл номера.

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Когда инспектор начала снимать брошенную на парковке машину, чтобы выписать штраф, водитель стал ей грубо угрожать и даже применил физическую силу.

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Прокуратура передала материалы проверки в территориальный орган столичного Следственного комитета, где после изучения материалов завели уголовное дело.

Размер штрафа, который грозил водителю изначально, составлял пять тысяч рублей.

Уголовное дело

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