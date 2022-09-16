«Ты из моей семьи 5 тысяч забираешь». Водитель грузовика напал на девушку — инспектора «Московского паркинга» | 360°

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«Ты из моей семьи 5 тысяч забираешь». Водитель грузовика напал на девушку — инспектора «Московского паркинга»

Прокуратура Москвы: водитель машины оскорбил девушку-инспектора и применил к ней силу

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В Басманном районе Москвы водитель грузовика с закрытыми номерами напал на девушку — инспектора «Московского паркинга». Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Утром 14 сентября на улице Новая Дорога девушка-инспектор зафиксировала машину с закрытыми госномерами. При этом большегруз был припаркован на платной стоянке. Инспектор снимала нарушившую правила машину, но водитель грозил разбить ее планшет и телефон. Он кричал, что девушка забирает пять тысяч рублей из его семьи.

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В прокуратуре обратили внимание, что водитель машины грубо оскорблял девушку-инспектора и применял к ней физическую силу.

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«Материалы процессуальной проверки по данному факту <…> переданы в территориальный орган столичного Следственного комитета. Басманная межрайонная прокуратура контролирует принятие следственным органом процессуального решения», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, почему московские стоянки стали захватывать рейдеры.

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