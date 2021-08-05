СК завел уголовное дело против украинского полковника за обстрел Донбасса

В России завели дело против украинского полковника Олега Гончарука. Его подозревают в жестоком обращении с мирными жителями в Донбассе и применении запрещенных на войне средств. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России.

По данным следствия, 2 августа командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Гончарук и другие бойцы подразделения обстреляли из из гранатометов гражданские объекты а в селе Коминтерново Новоазовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. Во время атаки 57-летняя женщина и 58-летний мужчина получили ранения.

Украинские военные, которые выполняли заведомо преступные приказы командования, нарушили закон.

Дело против Гончарука и его бойцов завели по части первой статьи 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации». Как считает следствие, они умышленно хотели убить или ранить мирных людей по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. Сотрудники СК установили причастность Гончарука к аналогичным преступлениям.