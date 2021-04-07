Донбасс «покраснел» со смертью ребенка. Украина готова развязать войну с ДНР?

Почти год назад в Донбассе договорились о режиме прекращения огня. Но в конце февраля на линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. 3 апреля в результате боев погиб четырехлетний ребенок. Это и стало главной причиной эскалации конфликта.

Донбасс стал полем боя

Обстановка в Донбассе стала напряженной в конце февраля — начале марта 2021 года, несмотря на договоренности, которых достигли 22 июля 2020-го. Тогда украинские силовики заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четыре военных, а еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудит ситуацию с лидерами «нормандской четверки (Украина, Германия, Россия и Франция).

В ДНР же сообщили, что количество обстрелов со стороны украинских военных увеличилось. Глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин не исключил, что Киев может напасть на Донбасс, он отметил что у страны для этого «все готово». Тем более Вооруженные силы Украины в конце марта собирались усилить группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, писало РИА «Новости». Тогда эти меры прикрывались заботой о безопасности государства.

Ситуация серьезная, ведь регион планировал посетить Владимир Зеленский, писал сайт «РБК-Украина». Президент якобы собирался приехать в Донбасс 8–9 апреля. Зачем, не сообщается.

Ситуация в Донбассе стала еще более острой после смерти четырехлетнего ребенка на окраине Донецка. Также пострадала женщина 1954 года рождения. Все случилось в поселении Александровское, а атаковал территорию, предположительно, украинский беспилотник.

«Смотрю — его волосики шевелятся, шапочка лежит, а у него нету ни ручки, ни ножки. Это просто был обрубок, который там вот лежал. И ничего больше я не помню, все. Чтобы понять, надо действительно пройти через это, но это очень тяжело», — сказала бабушка мальчика Наталья Терентьева. Ответственность за гибель ребенка возложили на командира 59-й бригады ВСУ полковника Геннадия Шаповалова. Следственный комитет России также возбудил уголовное дело сразу после обстрела.

Только со 2 по 5 апреля ОБСЕ зафиксировала 1,4 тысячи нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 126 в Луганской, говорилось на сайте организации.

После этого случая открылся вопрос, не собирается ли Украина начинать войну. Экс-депутат Рады уверен, что Киев готовится к полномасштабным боевым действиям в Донбассе.

После этих событий делегация Украины в Трехсторонней контактной группе направила ноту в СММ ОБСЕ о фальсификации произошедшего.

Возможная война

Ситуация между Донбассом и Киевом сложная. В СМИ появляется довольно противоречивая информация, а в публичном пространстве нет официального акта освидетельствования тела погибшего. В связи с этим наверняка нельзя сказать, при каких обстоятельствах умер ребенок. Но именно это событие повлекло за собой новую волну обострения конфликта в Донбассе.

На фоне усугубления ситуации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ у границ Украины никому не угрожают и будут там находиться столько, столько посчитает нужным руководство страны. Ранее страны Запада испугались, что России усиливает свои позиции в регионе.

По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, шансов остановить военный конфликт не остается, поэтому в самопровозглашенных республиках уже просчитывают сценарий действий Украины. При этом сама ДНР не хочет войны с Украиной и даже не собирается проводить всеобщую мобилизацию, говорится на сайте «Новости Донецкой Республики».

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник заявил в эфире «Россия-24», что Украина наивно думает, что силы ЛНР и ДНР — «группа ополченцев», как это было в 2014 году. Однако с тех пор многое изменилось, и теперь это серьезные боевые корпуса, знающие военное дело.

«Если Украина будет наступать, ДНР не остановится на нынешних границах республики. Бойцы Народной милиции сильны духом и готовы защитить свою землю», — сказал Пушилин сайту «Лента.ру». Также глава региона отметил, что минские соглашение превратились в «вакханалию», а Украина «заблокировала все».

В среду, 7 апреля, Пушилин во время трансляции на YоuТubе отметил ухудшение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, количество обстрелов увеличивается.

Беспокоящиеся страны

Сам Зеленский назвал членство в НАТО единственным путем к миру в Донбассе, говорится на сайте украинского президента. Во время беседы с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, премьер-министрами Великобритании и Канады Борисом Джонсоном и Джастином Трюдо вместо того, чтобы говорить о проблемах своей страны, Зеленский попросил западных коллег усилить давление на Россию и взять Украину в НАТО. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Поберезкин уверен, что Зеленский просто пытается «продать себя и Украину подороже».

7 апреля Литва заявила, что предложит НАТО предоставить Украине план действий по вступлению в Альянс. Кремль заявил, что членство страны в НАТО лишь усугубит кризис в Донбассе. В любом случае США пока не торопят события. В Белом доме заявили, что это решение не может принять только Америка — нужны мнения всех стран Североатлантического альянса.

Свою обеспокоенность ситуацией на востоке Украины выразили в кабинете министров ФРГ. Глава кабмина Ульрике Деммер сообщила, что беспокойство связано с перемещением российских войск у границ Украины, писал ТАСС.

В любом случае в среду Киев назвал повод, при которой начнется большая война — угроза или атака по войскам Украины. Как это будет на самом деле, время покажет.