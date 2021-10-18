СК завел уголовное дело после стрельбы в школе под Пермью

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и небезопасных услугах после стрельбы в Пермском крае. Правоохранители выясняют мотив мальчика, открывшего стрельбу в школе, и то, как он получил оружие. Об этом сообщили на сайте СК.

Стрельба произошла в школе в поселке Сарс Октябрьского городского округа утром в понедельник, 18 октября. Ученик шестого класса пронес охотничье ружье. Он произвел два выстрела в стену и дверь. Осколками от стекла ранило 11-летнего мальчика.

Следователи выяснят обстоятельства, при которых 12-летний школьник получил доступ к оружию, в том числе исследуют условия его хранения. Будет дана оценка и качеству охраны в школе, а также действиям лиц, которые допустили внутрь вооруженного ученика.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Также проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьями «Приготовление к убийству» и «Убийство».

Обезвредить ученика удалось директору школы. Ученик рассказал ей, что хотел расквитаться с девочкой, которая его обижала. Но в школе ее не было.