Директор школы под Пермью рассказала, как убедила шестиклассника прекратить стрельбу

Директор школы в поселке Сарс под Пермью Галина Зайцева, обезвредившая ученика с ружьем, рассказала, что он хотел расправиться с девочкой. Об этом глава учреждения сообщила Telegram-каналу Baza.

Целью шестиклассника, устроившего стрельбу, была девочка, которая его чем-то обидела. Но когда он пришел с ружьем, этой ученицы в школе не было.

«Когда я вышла к нему в коридор, он кричал, что в меня вселился Бог, я не справлюсь с собой. У него просто был нервный срыв», — сказала Зайцева.

Директор предположила, что мальчик сам боялся того, что он мог совершить. Сначала она предложила ему зайти в учительскую, сказав, что в школе маленькие дети, которые ни в чем не виноваты.

«Держал свою винтовку, или что это, ружье. Я не могу сказать, что прямо целился в меня. На мушке он меня не держал, просто стоял с ружьем», — сообщила она.

После этого она отвела его к себе в кабинет. В директорской мальчик отдал ей ружье и патрон.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее поручил проверить охранную организацию, которая должна была следить за безопасностью в школе, где произошла стрельба. В результате медицинская помощь понадобилась одному из учеников.

Ученик шестого класса устроил стрельбу в школе в поселке Сарс в понедельник утром. Он произвел пару выстрелов в фойе. Серьезно никто не пострадал. Ружье мальчик взял у отца.