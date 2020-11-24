Доследственную проверку начали в Петербурге после захвата детей в заложники

Петербургские правоохранители начали проводить доследственную проверку после того, как мужчина взял в заложники шесть детей. Городская прокуратура взяла работу под свой контроль.

«Прокуратура поставила на контроль производство оперативных мероприятий, а также ход проведения доследственной проверки», — сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Сотрудники ведомства выезжали к дому, где мужчина удерживал в заложниках детей. Они координировали работу следственных и оперативных служб.

Захват заложников произошел днем 24 ноября в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В полицию обратилась женщина, которую из дома на Пролетарской улице выгнал муж. Она рассказала, что мужчина выставил ее на улицу, а затем забаррикадировался в квартире с шестью детьми.

К дому прибыли полицейские, силовики и психологи. Спустя несколько часов мужчина отпустил детей, вышел из квартиры и сдался. По информации властей, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Он является биологическим отцом двоих из шести ребят. Дети росли в малообеспеченной семье. После освобождения их решили отвезти в больницу.