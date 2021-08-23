СК захотел арестовать соучредителя клиники «Медэко» по делу о продаже детей

Одного из учредителей стоматологической клиники «Медэко» Сергея Мазура задержали в Москве по делу о торговле детьми суррогатных матерей. СК предложил арестовать его до 20 октября.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник уточнил, что Мазура задержали в рамках расследования уголовного дела против гражданина Китая Лю Цзюна. Задержанного обвинили в торговле несовершеннолетними детьми.

«После проведения с ним следственных действий СК обратилось в один из столичных судов с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — процитировало агентство слова собеседника.

При этом в пресс-службе Пресненского суда Москвы, где будет слушание по делу Мазура, заявили ТАСС, что Следственный комитет попросил арестовать подозреваемого до 20 октября.

Пресненский районный суд Москвы 28 июня не удовлетворил ходатайство СК и не стал отправлять гражданина Китая Лю Цзюна под арест.

Пять новорожденных детей нашли в квартире на Аргуновской улице в Москве в 2020 году. В числе младенцев оказался и годовалый сын Лю Цзюна. Правоохранители отправились в квартиру с проверкой после сообщения врача. Медику показалось странным, что одного из младенцев после родов в больнице забрал курьер.