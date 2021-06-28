Суд в Москве отказался отправлять под арест китайца по делу о торговле детьми

Пресненский районный суд Москвы отказал следователю в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу гражданина КНР Лю Цзюня, подозреваемого в торговле людьми. Об этом сообщил корреспондент «360» из зала суда.

Следственный комитет требовал отправить китайца под арест. Он проходит фигурантом по делу об использовании суррогатного материнства иностранцами, которые якобы продают детей, рожденных в России. Лю Цзюня проверяют на причастность к торговле детьми.

Гражданина КНР задержали вместе с годовалым сыном 26 июня. Его допросили в СК, а затем попытались изъять ребенка.

Пять новорожденных были найдены в 2020 году в квартире на Аргуновской улице в Москве. Среди детей был в том числе и сын Лю Цзюня. Стражи порядка нагрянули в квартиру после жалобы врача, которому показалось странным, когда одного из младенцев после родов в больнице забрал курьер. В квартире находилась гражданка КНР, которую задержали.

По мнению главы Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Екатерины Померанцевой, запрет на суррогатное материнство для иностранцев поможет исправить недостатки действующего законодательства.