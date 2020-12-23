СК: задержаны шесть обвиняемых в убийствах, о которых сообщал Тесак

Шесть человек, которые обвиняются в убийствах, задержаны в Москве, Тюмени и Сочи. О них следствию говорил Максим Марцинкевич (Тесак), сообщили в Следственном комитете.

Это Алексей Гудилин, Андрей Кайль, Александр Лысенков, Семен Токмаков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин). Последний оказал при задержании вооруженное сопротивление. Следствие считает, что обвиняемые причастны к совершению особо тяжких преступлений в начале 2000 годов. В частности, их обвиняют в убийствах выходцев из Средней Азии. Всем фигурантам дела предъявили обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти.

«Собрать необходимые доказательства, подтверждающие участие задержанных в преступной деятельности, удалось в рамках расследования убийства двух человек, видеозапись которого была распространена в сети Интернет летом 2007 года», — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что убийство совершили в начале 2007 года около подмосковного Королева. Преступники сделали его показательным, чтобы продвинуть в массы националистическую идеологию. Следствие отметило, что в расправе принимал участие бывший лидер праворадикальных объединений Максим Марцинкевич.

Он дал показания о совершении с другими участниками нацорганизаций этих и других убийств в 2002–2006 годах и выразил готовность рассказать, где похоронены жертвы.

Марцинкевич, по предварительным данным, покончил с собой в сентябре 2020 года в СИЗО Челябинской области. Адвокат его семьи Алексей Михальчик говорил о найденной во рту у Тесака предсмертной записке. В ней говорится о том, что Марцинкевич оговорил себя по делу о двойном убийстве иностранцев.