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    11 сентября 2021, 04:38

    Найдено тело второго погибшего под Ельцом. Это ребенок

    Анастасия Кукова

    Под завалами дома в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области было найдено тело второго погибшего. Это ребенок. Ведутся поиски еще трех человек.

    Найдено тело второго погибшего под Ельцом. Это ребенок

    Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах. По данным администрации региона, дом, где взорвался газ, не был аварийным.

    По данным «Интерфакса», в доме обрушились перекрытия между первым и вторым этажом. Всего в доме 16 квартир, половина из них может повреждена.

    Ранее сообщалось, что из-под завалов извлечено тело погибшей женщины. Всего пострадало шесть человек, один из них — ребенок.