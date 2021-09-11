Найдено тело второго погибшего под Ельцом. Это ребенок

Под завалами дома в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области было найдено тело второго погибшего. Это ребенок. Ведутся поиски еще трех человек.

Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах. По данным администрации региона, дом, где взорвался газ, не был аварийным.

По данным «Интерфакса», в доме обрушились перекрытия между первым и вторым этажом. Всего в доме 16 квартир, половина из них может повреждена.

Ранее сообщалось, что из-под завалов извлечено тело погибшей женщины. Всего пострадало шесть человек, один из них — ребенок.