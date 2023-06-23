Криминал 23 июня 2023, 17:02 СК возбудил уголовное дело из-за возгорания мусора на юге Москвы СК возбудил дело из-за возгорания отходов на мусоросортировочном комплексе на юге Москвы РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили из-за возгорания бытовых отходов на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы, сообщил в Telegram-канале столичный СК.

Пожар произошел 22 июня на открытой территории полигона на улице Дорожная. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил хранения твердых бытовых отходов.

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Следственный комитет возбудил дело по трем статьям Уголовного кодекса: «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность».

Ранее злоумышленники попытались поджечь железнодорожное оборудование на северо-востоке Москвы.