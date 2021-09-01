СК возбудил уголовное дело из-за расстрела жителей Орловской области во времена ВОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту расстрела мирных жителей в Орловской области в годы Великой Отечественной войны. Ранее вблизи деревни Пешково было обнаружено 28 человеческих скелетов.

Уголовное дело возбуждено по фактам расстрела мирного населения нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной в Орловской области. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, вблизи деревни Пешково в лесу было найдено и изъято 28 человеческих скелетов с повреждениями костных останков, в том числе и с огнестрельными ранениями.

«Согласно архивным данным, в годы Великой Отечественной войны был создан немецкий карательный отряд, которым командовал сдавшийся в плен бывший офицер Красной армии по прозвищу Гетман. Вместе с ним в отряд вошли еще несколько бывших красноармейцев», — сообщили в ведомстве.

СК отметил, что этот карательный отряд руководил расстрелами мирных жителей деревень Знаменского района Орловской области в 1942 году. Среди них были старики, женщины и дети.