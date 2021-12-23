Горячую воду отключили в 137 домах в Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ

Горячее воду отключили в Улан-Удэ в 137 домах и 22 социальных объектах из-за аварии на ТЭЦ. Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий, передало РИА «Новости».

Там же уточнили, что среди социальных объектов числятся четыре школы, два детских сада, больница, детская поликлиника и другие организации.

Авария на ТЭЦ в Улан-Удэ произошла ночью 23 декабря. Правительство уточнило, что произошло задымление из-за возгорания электропроводки. Загорелось 100 квадратных метров отопительного центра. Пожар потушили. Сейчас на станции отключены четыре котла и горячее водоснабжение подается не в обычном режиме, но ремонт уже начался, и циркуляция по теплотрассам города проходит.

Из-за аварии в городе ввели режим ЧС. Мэр города Игорь Шутенков заявил, что поручил устранить последствия случившегося за шесть-семь часов, но в случае, если за это время вернуть теплоснабжение на прежний уровень не получится, то оставшихся без отопления граждан на время разместят в других, отапливаемых помещениях.