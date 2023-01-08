Эксклюзив 08 января 2023, 15:58 Застреленных женщин и погибшего мужчину с ружьем нашли в сгоревшей квартире в Москве Источник «360»: застреленных женщин и мужчину с ружьем нашли в сгоревшей квартире в Москве

Читать 360tv в

В сгоревшей квартире на улице Дмитрия Ульянова в Москве обнаружили двух женщин с огнестрельными ранениями. Одна была ранена в голову, вторая — в туловище. Там же обнаружили канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. Погибшего мужчину нашли с ружьем, сообщил источник «360».

Несущие конструкции дома, перекрытия и остекления соседних квартир в результате пожара не пострадали. В одной из комнат сгоревшей квартиры вылетела оконная рама, уточнил источник.

Реклама

В прокуратуре Москвы ранее подтвердили, что на телах трех погибших обнаружили огнестрельные ранения.

Реклама

Пожар вспыхнул на 14-м этаже жилого дома. По данным источника «360», площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли четырех человек.

На месте работают правоохранительные органы, экстренные службы, сотрудники прокуратуры. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.