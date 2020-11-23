СК возбудил дело после смерти младенца на Сахалине от обезвоживания

В Долинске нашли мертвым полугодовалого мальчика. Проверку после случившегося начала прокуратура, а следователи возбудили дело об убийстве.

Тело ребенка обнаружили в одном из домов по улице Ленина, сообщили в пресс-службе СК РФ по Сахалинской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного <…> статьей 105 УК РФ — убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении малолетнего», — уточнили в ведомстве.

По результатам судмедэкспертизы предварительно установлено, что младенец умер от обезвоживания. Проводятся необходимые следственные действия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении региональных органов опеки. Проверку организовала и Долинская городская прокуратура. Сотрудники надзорного органа оценят работу органов системы профилактики муниципального образования.

В британском Честере медсестру арестовали по обвинению в убийстве восьми младенцев. Следствие считает, что она покушалась на жизнь еще десятерых детей.