Медсестру арестовали за убийство младенцев. Она казалась доброй и была лицом благотворительной кампании

Полиция города Честер арестовала медсестру Люси Летби по обвинению в убийстве восьми младенцев и покушении на жизнь еще десятерых. Расследование смерти новорожденных велось три года. Два года назад полиция уже задерживала Летби, но отпустила под залог.

Как пишет The Sun, Люси Летби арестовали в третий раз в рамках расследования по ряду смертей новорожденных и несчастных случаев в неонатальном отделении больницы Countess of Chester с июня 2015 по июль 2016 года. На данный момент женщина находится под стражей. В четверг она предстанет перед судом.

С чего началось расследование

Расследование началось в отделении новорожденных в больнице Countess of Chester в мае 2017 года. Больничный фонд сам поднял тревогу из-за большого числа смертей в период с марта 2015 по июль 2016 года. Смертность младенцев была на 10% выше, чем в среднем в родильных домах. Например, в 2013 году в Countess of Chester умерли два ребенка, а в 2015 — восемь.

Медики начали внутреннее расследование после того, как обнаружили, что недоношенные дети теряли сознание от легочной или сердечной недостаточности, а реанимировать их не удавалось. Позднее на руках и ногах мертвых младенцев появлялись странные пятна. Эксперты так и не нашли причину смертей, но в 2017 году подключили полицию к этому делу.

Ход расследования

Впервые Летби арестовали 3 июля 2018 года. Тогда ей предъявили обвинения по подозрению в убийстве восьми младенцев и покушении на жизнь еще шестерых. Позже ее отпустили под залог в ожидании дальнейшего расследования.

Почти год спустя, 10 июня 2019 года, Летби снова арестовали по первоначальным обвинениям, а также за попытку убийства еще трех младенцев. И, наконец, 11 ноября 2020 года ей предъявили обвинения в убийстве восьми детей и покушении на жизнь еще десятерых.

Полиция заявила, что родители всех вовлеченных в дело младенцев в курсе всех событий и получают поддержку со стороны офицеров. Специально обученные сотрудники работают с семьями после повторного ареста Летби.

Правоохранители попросили не забывать, что в основе этого дела находятся люди, потерявшие близких, которые пытаются узнать, что случилось с их детьми.

Что известно о Люси Летби?

Люси Летби в 2011 году окончила Честерский университет. После учебы на медсестру она работала в женской больнице Ливерпуля. Позже она устроилась детской медсестрой в больницу Countess of Chester.

В 2013 году в интервью местной газете Люси рассказывала о своей любви к работе. Она отмечала, что в ее обязанности входит уход за широким кругом детей, которым требуется поддержка различного уровня. Ей нравилось наблюдать за ними и их прогрессом.

«В настоящее время я прохожу дополнительное обучение, чтобы развивать и совершенствовать свои знания и навыки в области интенсивной терапии, и недавно прошла стажировку в женской больнице Ливерпуля», — рассказывала девушка.

Несмотря на ужасные обвинения, близкие друзья и знакомые не могут поверить в причастность Летби к убийствам. Подруга, пожелавшая остаться анонимной, рассказала Daily Mail, что Люси была профессионалом своего дела, посвятившим себя «работе своей мечты», и что она «и мухи не обидит».

Женщина, жившая на одной улице с родителями Люси, описала ее как очень милую девочку, выросшую в прекрасную женщину.

«Когда вы слышите о подобных вещах, один или два человека говорят: „Я думал, что в них есть что-то подозрительное.“ Но с Люси вы услышите только положительные слова», — отметила она.

Ее описывали как чудаковатую, и ту, что всегда хотела творить добро, помогая в благотворительных целях. В 2013 году она стала лицом кампании по сбору трех миллионов фунтов стерлингов на строительство нового педиатрического отделения в больнице.

Одна из соседок родителей Летби отметила, что Люси была единственным ребенком в семье.

«Ее родители были моими соседями по крайней мере 25 лет, поэтому я наблюдала, как растет Люси», — сказала она.

За несколько дней до ареста родители Летби вернулись из недельного отпуска. Они обожали свою дочь, и остается только представлять, что они сейчас чувствуют.