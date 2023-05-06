Криминал 06 мая 2023, 23:45 СК возбудил дело по факту убийства 87-летней москвички топором СК: в квартире на Профсоюзной улице в Москве обнаружили тело 87-летней женщины РИА «Новости»

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В квартире одного из домов на улице Профсоюзной в Москве обнаружили тело 87-летней женщины с рублеными ранами. В совершении преступления заподозрили ее 60-летнего сына. Как сообщили в Telegram-канале столичного СК, по факту убийства возбудили уголовное дело.

По данным следствия, подозреваемый нанес погибшей множественные удары топором. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Мужчину задержали, с ним работают следователи.

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«В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно о другом жестоком преступлении, которое совершили в Свердловской области. Пенсионер убил своего друга, бросив ему на голову 30-килограммовую гирю. После этого он отрезал голову товарища и выбросил ее в мусорный контейнер.