Криминал 05 мая 2023, 21:20 Жителя Свердловской области арестовали за жестокое убийство своего друга

Читать 360tv в

В Свердловской области суд арестовал пенсионера, который обвиняется в жестоком убийстве своего друга. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых в беседе с Ura.ru.

По версии следствия, мужчина бросил 30-килограммовую гирю на голову своего приятеля. От полученных травм потерпевший скончался на месте, обвиняемый отрезал его голову и выбросил в мусорный контейнер.

Реклама

Отмечается, что выяснить детали убийства следователям помогла проверка на полиграфе.