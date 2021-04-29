СК возбудил дело об осквернении памятника красноармейцам в Чехии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России после того, как неизвестные нанесли краской надпись на памятник красноармейцам в Брно. Об этом сообщили в ведомстве.

«По данным следствия, 21 апреля 2021 года неустановленные лица нанесли краской надписи на постамент памятника советским воинам-освободителям, находящегося на Моравской площади в городе Брно Чешской Республики», — говорится в сообщении СК.

В Следственном комитете напомнили, что памятник был установлен в Брно в 1955 году в честь освобождения города от фашистов. Местные жители, как отметили в СК, всегда уважительно относились к монументу, поэтому нынешний случай вандализма выглядит как пренебрежение общей памятью и историей.

В СК заявили, что принимают все меры, чтобы найти причастных к преступлению.

В последние недели отношения между Россией и Чехией стали напряженными. В середине апреля Прага обвинила 18 российских дипломатов в том, что они якобы работают в спецслужбах. Чешские власти также заявили, что Россия причастна к взрывам во Врбетице.