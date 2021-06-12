СК возбудил дело о похищении ребенка в Подмосковье

Следственный комитет завел уголовное дело по факту похищения двухлетней девочки в подмосковном Видном. Также момент похищения ребенка попал на видео.

ТАСС об этом рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следствие обращается ко всем, кто располагает информацией о местонахождении женщины и ребенка сообщить в следственный отдел по городу Видное ГСУ СК России по Московской области по номеру телефона 8-963-729-40-65», —сказала она.

Прокуратура Московской области будет контролировать ход дела.

Уточняется, что мать воспитывала дочку одна. Женщине нужно было в больницу, поэтому она оставила своих детей с малознакомой парой. Они называли себя Альбина и Михаил. С этими людьми многодетная мать познакомилась ранее в центре Москвы.

Когда она вернулась из больницы, обнаружила, что Альбина и ее дочь исчезли.

Ранее жительница Тюмени получала детское пособие на несуществующего ребенка. Теперь она обязана вернуть деньги, сообщило агентство Ura.ru.