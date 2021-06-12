Няня похитила ребенка в городе Видном. По предварительным данным, трехлетнюю девочку увезли на электричке в сторону Москвы, сообщил РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, мать похищенной девочки — гражданка Украины. У нее есть еще трое детей. Их отец погиб несколько лет назад. Сейчас у нее есть гражданский муж.

Женщине нужно было в больницу, поэтому она оставила своих детей с малознакомой парой. Они называли себя Альбина и Михаил. С этими людьми многодетная мать познакомилась ранее в центре Москвы.

Когда она вернулась из больницы, обнаружила, что Альбина и ее дочь исчезли. Обстоятельства случившегося устанавливают следователи, добавил источник. Официально в СК эту информацию пока не прокомментировали.

Ранее РИА ФАН сообщало об убийстве полуторагодовалого мальчика в Кирове, которого его мать оставила дома вместе с пьяным знакомым. Мужчину разозлил плач ребенка. Он надел ему на голову пакет и выбросил из окна.