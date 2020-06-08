СК: стрелявший на юго-западе Москвы умер

Мужчина, открывший стрельбу на юго-западе Москвы, скончался. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах заявил, что скончавшийся стрелок — бывший замглавы столичного департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов. Ранее СМИ писали, что он был экс-директором завода «Серп и Молот».

ЧП произошло на улице Строителей в Москве 7 июня около 22:00. В это время мужчина начал стрелять из окна жилого дома. Очевидцы говорят, что он целился в ждущих такси людей. В итоге двое прохожих пострадали.

Сначала полиция пыталась провести переговоры с жильцом. Однако он отказывался сдаваться (по некоторым данным, мужчина был пьян). Тогда в качестве подкрепления на место прибыли сотрудники СОБР.

В СК РФ позже отметили, что во время спецоперации мужчина открыл огонь по спецназовцам. Те начали отстреливаться. Один из них пострадал. При задержании стрелка ранили. Позже его госпитализировали в одну из больниц.

Следственный комитет открыл два уголовных дела по статьям УК РФ «Хулиганство» и «Попытка убийства» Расследование дела продолжается.