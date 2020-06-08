Стрелок с улицы Строителей в Москве, ранивший двух человек, был задержан. Он получил ранение и был госпитализирован. После того, как сотрудники СОБРа зашли в подъезд, раздался хлопок и три одиноких выстрела.

Как стало известно ТАСС, для задержанного была вызвана скорая помощь.

Все началось около 22:00. На улице Строителей, 6 на юго-западе Москвы из окна квартиры на втором этаже пятиэтажного дома раздались выстрелы.

По словам очевидцев, они были сделаны в сторону людей, ожидавших такси. По предварительным данным, были ранены мужчина и женщина. Позднее СМИ назвали имя стрелка — им якобы оказался Дмитрий Павлов, экс-директора завода «Серп и Молот». Следственный комитет завел два уголовных дела по статьям хулиганство и попытка убийства.

К месту событий прибыла вызванная жильцами дома полиция. Стражи правопорядка начали переговоры с мужчиной, который, по некоторым данным, был сильно пьян. Он отказывался сдаваться, и после полуночи на улицу Строителей, 5 прибыли сотрудники СОБРа.

После непродолжительного ожидания они вошли в подъезд. Вскоре раздались крики, шум, а затем спецназ запросил скорую. Врачи прибыли к подъезду и вынесли раненого, которого затем увезли. Личность пострадавшего пока неизвестна.

Корреспондент «360» с места событий подтвердил, что к дому подъезжала скорая. Видимо, стрелок был ранен при задержании.

Видео: Telegram-канал 112

Telegram-канал 112 сообщил, что огнестрельное ранение получил сотрудник правоохранительных органов. Его состояние пока неизвестно.

В СК РФ РИА «Новости» сообщили, что в ходе операции по задержанию мужчина начал стрелять по спецназовцам. Те открыли ответный огонь. По факту ранения сотрудника правоохранительных органов возбуждено еще одно уголовное дело.

Источник фото: телеканал «360»

Житель соседнего подъезда Георгий рассказал, что полицейские приехали довольно быстро. Когда он вышел из дома, услышал два или три выстрела, и его немедленно попросили вернуться назад росгвардейцы. Георгий предположил, что стрелявший был вооружен карабином «Сайга». Он видел, как упал мужчина и за руку схватилась женщина.

Началось движение, оцепили двор.

Находясь в подъезде Георгий слышал, что спецназ довольно долго долбил дверь на четвертом этаже. Видимо, стрелок забаррикадировался. Было шумно, кричали, поэтому он не смог сказать, были ли при штурме выстрелы. Тем более, что находился в соседнем подъезде.

В итоге стрелка задержали, он ранен.

«Стрелявший из окна дома в Москве задержан, в ходе задержания получил ранения», — сообщил главк МВД по Москве.

«В ходе операции по задержанию стрелявшего на юго-западе Москвы он открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, те открыли ответный огонь», — сообщили в СК.